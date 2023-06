Visite du musée des Troupes de montagne Musée des troupes de montagne Grenoble, 16 septembre 2023, Grenoble.

Visite du musée des Troupes de montagne 16 et 17 septembre Musée des troupes de montagne Entrée libre

Accès gratuit au musée des Troupes de montagne pour l’ensemble des visiteurs.

Une belle occasion pour découvrir ou redécouvrir l’histoire exaltante des soldats de montagne, mais également l’exposition temporaire « Le mulet conquérant des montagnes ».

Musée des troupes de montagne Fort de la Bastille, 38000 Grenoble, Isere Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 00 93 41 http://www.museedestroupesdemontagne.fr Le musée des Troupes de montagne invite le visiteur à se plonger dans l’univers des soldats de montagne. En plus d’exposer une collection et une culture particulière, cet espace culturel porte également un regard sur les enjeux et les engagements internationaux de notre pays. C’est un véritable lieu de rencontres et d’échanges entre les Troupes de montagne et le public. Son parcours est entièrement audio-guidé (français, anglais, italien).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

(c) Musée des Troupes de montagne