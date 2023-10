Visite guidée au Musée des Troupes de Marine Musée des troupes de marine Fréjus, 13 mai 2023, Fréjus.

Découverte de l’exposition temporaire sur l’histoire des Troupes de Marine et le projet d’agrandissement du musée.

Musée des troupes de marine Avenue du Musée des Troupes de Marine BP 94, 83608 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 17 86 03 http://www.aamtdm.net Musée d’histoire, de sciences et techniques, d’arts et traditions militaires, mais aussi d’aventures humaines, ce musée de France est un agréable lieu de visite pour petits et grands. Le musée des troupes de marine est une évocation illustrée aussi bien par ses collections très diversifiées que par des archives et des documents iconographiques de l’histoire des troupes coloniales et de marine de Richelieu à nos jours. sortie 38 autoroute A8

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Ville de Fréjus