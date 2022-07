Visite du Musée des transports réseau de tramway miniature Musée des transports urbains de France Chelles Catégories d’évènement: Chelles

Visite du Musée des transports réseau de tramway miniature Musée des transports urbains de France, 17 septembre 2022, Chelles. Visite du Musée des transports réseau de tramway miniature 17 et 18 septembre Musée des transports urbains de France Réseau de tramway miniature Musée des transports urbains de France 1 rue Gabriel de Mortillet 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France Navettes en autobus ancien depuis la gare « Chelles-Gournay » RER E/Transilien P ou lignes de bus RATP 113 / Apolo7 A/C arrêt « Dispensaire »

0160204550 https://www.facebook.com/amtuir.org/ https://twitter.com/MTU_Officiel

2022-09-17T10:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00 AMTUIR Musée des transports

