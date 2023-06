Cartes sonores au musée des transports urbains Musée des transports urbains Chelles Chelles Catégories d’Évènement: Chelles

Seine-et-Marne Cartes sonores au musée des transports urbains Musée des transports urbains Chelles, 16 septembre 2023, Chelles. Cartes sonores au musée des transports urbains 16 et 17 septembre Musée des transports urbains Entrée libre Le projet « Cartes sonores au musée des transports urbains » proposé par Les Cuizines. À travers cette initiative, nous souhaitons faire le lien entre les personnes en situation de handicap en s’appuyant sur l’IME Michel de Montaigne, le patrimoine culturel du territoire, en s’appuyant sur le Musée des Transports Urbains et l’artiste Vrakka. Musée des transports urbains 1 rue Gabriel de Mortillet 77500 Chelles Chelles 77500 Castermant Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 20 45 50 https://amtuir.org/ Le Musée des transports urbains, interurbains et ruraux est un musée consacré aux transports en commun. Il appartient à l’« Association du musée des transports urbains, interurbains et ruraux ». Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

