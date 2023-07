Balade en train Musée des Transports Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers Balade en train Musée des Transports Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers. Balade en train 16 et 17 septembre Musée des Transports Les traditionnelles Journées Européennes du Patrimoine s’arrêtent une nouvelle fois à Pithiviers !

Profitez des visites guidées du musée ainsi que du dépôt atelier de l’association ouvert au public spécialement pour l’occasion ! Musée des Transports Rue Carnot, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat. Accès aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 AMTP Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Pithiviers Autres Lieu Musée des Transports Adresse Rue Carnot, 45300 Pithiviers Ville Pithiviers Departement Loiret Lieu Ville Musée des Transports Pithiviers

Musée des Transports Pithiviers Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pithiviers/