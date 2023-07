Visite guidée Musée des Transports Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Pithiviers Visite guidée Musée des Transports Pithiviers, 16 septembre 2023, Pithiviers. Visite guidée 16 et 17 septembre Musée des Transports RDV sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme des JEP SNCF;

Aller-retour en train : (musée gratuit)

+ 5 ans : 7€

– 4 ans : 0€ Profitez des visites guidées du musée ainsi que du dépôt-atelier de l’association ouvert au public spécialement pour l’occasion ! Du matériel historique sera également mis en service pour vous faire voyager comme au début du siècle dernier.

Départ des trains à 11h (dimanche uniquement), 14h, 15h30 et 17h Musée des Transports Rue Carnot, 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com [{« type »: « link », « value »: « http://amtp-cfpithiviers.fr/reservation »}] Balade dans la campagne gâtinaise en train à vapeur tracté par une locomotive, classée Monument Historique, pour découvrir le terminus de Bellébat. Accès aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

