Pithiviers

Balade en train nocturne Musée des Transports, 13 mai 2023, Pithiviers. Balade en train nocturne Samedi 13 mai, 21h00 Musée des Transports Tarifs : réduit de 7€ appliqué à partir de 5 ans, gratuit jusqu’à 4 ans ! Aller-retour en train de nuit – Départ à 21h.

Boissons et snacks en vente au musée pour un goûter à la belle étoile ! Musée des Transports Rue Carnot 45300 Pithiviers Pithiviers 45300 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 30 48 26 http://www.amtp-cfpithiviers.com https://www.facebook.com/chemindeferpithiviers/ Le Musée des Transports de Pithiviers, successeur du Tramway de Pithiviers à Toury, ouvert en 1892, vous permet de revivre l’ambiance des trains d’autrefois grâce à son musée et ses nombreuses locomotives à vapeur, accompagnées de leurs wagons historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©AMTP

