Exposition au musée des transports de Pithiviers 28 octobre – 17 décembre Musée des transports de Pithiviers Voir http://amtp-cfpithiviers.fr/

Le photographe Réno Violo propose une exposition en noir et blanc sur les locomotives du musée. Photographe professionnel spécialisé dans le portrait, l’événementiel, il aime aussi photographier les paysages et scènes de rue.

Depuis peu, habitant de Yèvre-le-Châtel, il a découvert le musée des transports et des bénévoles passionnés par le chemin de fer l’année dernière. Ses photographies sont en noir et blanc pour faire ressortir la nostalgie du thème.

Musée des transports de Pithiviers Rue Carnot, Pithiviers Pithiviers [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 48 26 »}, {« type »: « link », « value »: « http://amtp-cfpithiviers.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « musee-transports-pithiviers@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T14:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:30:00+02:00

2023-12-17T13:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

Réno Violo