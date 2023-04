Une plongée au cœur de la vie aveyronnaise d’antan Musée des Traditions Sauclières Catégories d’évènement: Aveyron

Une plongée au cœur de la vie aveyronnaise d’antan Musée des Traditions, 15 septembre 2023, Sauclières. Une plongée au cœur de la vie aveyronnaise d’antan 15 – 17 septembre Musée des Traditions 5 € adulte. Gratuit enfant. Entrée libre. En visite libre avec la possibilité d’application audio. Le Musée Aveyron des traditions est un lieu unique. Partez à la découverte d’un village d’autrefois et plongez dans le quotidien des habitants des années 1900.

Un voyage dans le temps aussi bien adapté aux familles qu’aux passionnés d’histoire.

C’est également une sortie adaptée pour les écoles, collèges et lycées.

Venez découvrir cette collection, dans un domaine famillial ! Musée des Traditions Domaine de Gaillac, 12230 Sauclières Sauclières 12230 Aveyron Occitanie 05 65 62 26 85 http://www.arnalgaillac.com C’est dans un lieu soigneusement aménagé que le passé reconstitué grandeur nature reprend vie. Le long d’une rue imaginaire d’un village Aveyronnais, de nombreux mannequins en costumes traditionnels vous invitent à partager le quotidien de nos aïeux. Le charme des commerces d’antan, l’ambiance nostalgique de la place du village et de l’école communale, le savoir-faire des arts et des traditions populaires, attendent petits et grands pour un voyage original, ludique et culturel à travers le temps. Le Musée des Traditions dans lequel sont exposés différentes scènes de la vie d’un village d’autrefois. 90 mannequins en costume d’époque vous font découvrir le quotidien de nos aïeux. Accès en voiture par la D55 parking sur place. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

