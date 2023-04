De la rue aux objets – Voyage imaginaire dans le Moûtiers d’autrefois. Musée des traditions populaires Moutiers Catégories d’Évènement: Moûtiers

De la rue aux objets – Voyage imaginaire dans le Moûtiers d’autrefois. Musée des traditions populaires, 13 mai 2023, Moutiers. De la rue aux objets – Voyage imaginaire dans le Moûtiers d’autrefois. Samedi 13 mai, 20h00 Musée des traditions populaires Gratuit et sans réservation. Un plan, tiré du cadastre sarde, sera remis à chaque visiteur. La visite se fera dans le musée mais en suivant les rues, ruelles et places de la ville ancienne. Des objets ponctueront cette visite et permettront de retrouver les activités artisanales de chaque quartier. Musée des traditions populaires 23 place Saint Pierre, 73600 Moûtiers Moutiers 73600 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 24 04 23 http://musee-moutiers.fr https://www.facebook.com/pages/Antoine-Dumus%C3%A9e/155836374590703;https://twitter.com/MTP73600?lang=fr Musée des Traditions populaires présentant la vie d’autrefois dans une vallée agricole de la Savoie. Parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

