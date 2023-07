Château de Saint-Gingolph : Musée des Traditions et des barques du Léman Musée des traditions et des barques du Léman Saint-Gingolph, 16 septembre 2023, Saint-Gingolph.

Le Château de Saint-Gingolph abrite un musée qui évoque les traditions locales, la navigation et l’architecture navale. Des maquettes de bateaux à vapeur et à voiles latines y sont exposées. Un diaporama relate l’histoire du Léman du XVe au XXe siècle. Possibilité de se restaurer à midi (boissons et en-cas).

Informations : https://museedestraditions.com/ – info@museedestraditions.com

Musée des Traditions et des Barques du Léman, Place du Château 1, Saint-Gingolph (Suisse)

+41 79 353 64 58

Accès handicap visuel et intellectuel si accompagné

depuis Évian-les-Bains, suivre Montreux/Saint-Gingolph. Traverser le village français et passer la frontière suisse. Le musée se trouve dans le château sur votre gauche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Musée de Saint-Gingolph