Visite guidée sur l’architecture Renaissance du château de Martainville Musée des traditions et arts normands Martainville-Épreville, 13 mai 2023, Martainville-Épreville.

Visite guidée sur l’architecture Renaissance du château de Martainville Samedi 13 mai, 18h30, 22h00 Musée des traditions et arts normands Entrée libre

A l’occasion de la Nuit des musées, venez découvrir autrement le Château de Martainville et les collections permamentes du Musée des Traditions et Arts Normands. Au programme, mise en lumière et découverte du Château de Martainville illuminé et de son on architecture Renaissance. Visites guidées de l’architecture extérieure du Château de Martainville à 18h30 et 22 h.

Gratuit

Musée des traditions et arts normands Château de Martainville RN 31, 76116 Martainville-Epreville Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie 02 35 23 44 70 http://www.chateaudemartainville.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 23 44 70 »}] Construit en 1485 par Jacques Ier de Martainville, le château est un des rares exemples d’architecture de la première Renaissance en Normandie. Il a gardé sa disposition intérieure d’origine. Sa visite peut être complétée par celle du colombier, du four à pain, de la charreterie et des communs. Le musée possède une remarquable collection de mobilier régional du XVe au XIXe siècle. Une des salles est entièrement dédiée aux instruments de musique populaires en Normandie.

© Musée des Traditions et Arts Normands

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Département de la Seine-Mariitme