Découvrez l’essence de la culture biscarrossaise : musée, batellerie et artisanat Dimanche 17 septembre, 10h00 Musée des traditions Gratuit. Entrée libre. Repas sur réservation. Pas de repas enfant.

Le programme offert par l’association culturelle biscarrossaise, avec son musée et sa batellerie, vise à découvrir la culture, comprendre le paysage ainsi que la façon dont l’homme l’a façonné et préservé grâce à l’exploitation de la résine et aux diverses activités rurales et artisanales.

Venez visiter le musée et rencontrer les dentelières, découvrez également l’exposition des peintres biscarrossais avec leurs œuvres de peinture sur porcelaine et de vannerie. Les métiers d’écrivain et de bûcheron seront également mis en valeur.

Terminez votre visite en profitant d’un repas en famille à midi et en vous amusant avec les jeux en bois disponibles pour les petits et les grands enfants.

Musée des traditions 216 rue Louis Breguet, 40600 Biscarrosse Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 76 39 14 74 http://museetraditions.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 76 39 14 74 »}] Le musée a été créé en 1988 grâce aux dons faits à l’association par des familles, le plus souvent biscarrossaises mais également des communes avoisinantes.

Des documents et des maquettes retracent les évolutions de la géographie locale, notamment les dunes et les lacs. Le travail des adhérents des deux ateliers d’art, à savoir la vannerie et la peinture sur porcelaine, est également exposé dans ce musée. Le mobilier, l’outillage, ainsi que divers objets et documents, constituent une part importante de l’histoire de Biscarrosse. Parking à proximité.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

