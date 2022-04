Musée des tout-petits : Dérouler le fil de l’histoire Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 19:30, Lens.

Nuit des musées Musée des tout-petits : Dérouler le fil de l’histoire Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 18h30, 19h30 Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles

Visite pour les tout petits de 2-3 ans

Dans l’Antiquité, principalement chez les Grecs, puis chez les Romains, les mythes des Déesses et des Dieux étaient transmis à l’oral puis par écrit. À notre tour, découvrons les aventures des divinités en déroulant le fil de l’histoire. Pour cela, le récit vous est conté à l’aide d’un volumen de tissu dont les images aident à présenter les dieux de l’exposition et sont un support à bien des histoires…

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

http://www.louvrelens.fr https://www.facebook.com/MuseeLouvreLens/;https://www.instagram.com/louvrelens/;https://twitter.com/MuseeLouvreLens;https://www.youtube.com/user/LeLouvreLens

On-site registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 18:30, 19:30

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works. hearing impairment

En la antigüedad, principalmente entre los griegos, y luego entre los romanos, los mitos de las Diosas y de los Dioses se transmitían oralmente y luego por escrito. A nuestra vez, descubramos las aventuras de las divinidades desenredando el hilo de la historia. Para ello, el relato se cuenta con la ayuda de un volumen de tela cuyas imágenes ayudan a presentar a los dioses de la exposición y son un soporte para muchas historias…

Inscripción in situ el mismo día dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:30, 19:30

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France