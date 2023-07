Musée des Terres cuites Musée des Terres cuites Nibelle Catégories d’Évènement: Loiret

Musée des Terres cuites

Dimanche 17 septembre, 10h00

Musée des Terres cuites

Ce musée, géré par l'association Histoire et patrimoine, présente des céramiques du VIe au XXe siècle collectées sur la commune de Nibelle.

Musée des Terres cuites
22 rue Saint-Sauveur 45340 Nibelle
Nibelle 45340 Loiret
Centre-Val de Loire

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Bruno Lagarde

