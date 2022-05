Musée des Tapisseries – NDM Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Tout d’abord profitez des 2 expositions du moment :



● Félix Blume

L’exposition rassemble au Musée des Tapisseries, l’installation Essaim, ainsi que la série de vidéos Son seul réalisée tout autour du monde.



● Planète 2, de 20h à 22h

Un collectif d’artistes vous invite à la découverte de Planète 2. Planète 2, c’est aujourd’hui plusieurs journaux de missions dans lesquels les auteurs vous partagent leurs rencontres avec des civilisations d’un autre genre. Partagez l’expérience et embarquez avec nous vers de nouvelles expériences graphiques !

Rencontre avec un plateau d’auteurs invités autour d’une performance dessinée



A disposition des livret-jeux sur les collections du musée : “Les instruments se réveillent”. Médiation à 20h30, 21h30, 22h30

