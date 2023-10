Cet évènement est passé VISITE NOCTURNE Musée des Tapisseries Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône VISITE NOCTURNE Musée des Tapisseries Aix-en-Provence, 13 mai 2023, Aix-en-Provence. VISITE NOCTURNE Samedi 13 mai, 19h00 Musée des Tapisseries ENTREE LIBRE Camille Lavaud Benito présente ses jeux graphiques (films, dessins sur celluloïd, tapisseries, affiches…).

La nuit est propice à brouiller les pistes entre fiction et réalité, comme le fait l’artiste dans ses créations. Son univers, qui s’inspire du roman noir, du polar, des faits divers et du cinéma des années 50, se prête donc à merveille au jeu de la visite nocturne pour noctambules éclairés… Musée des Tapisseries 28 place des Martyrs de la Résistance, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 23 09 91 http://www.mairie-aixenprovence.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

