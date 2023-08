Animation Jeune public : « Savoir, faire et s’amus(é)er » Musée des savoir-faire du cognac Cognac Catégories d’Évènement: Charente

Cognac Animation Jeune public : « Savoir, faire et s’amus(é)er » Musée des savoir-faire du cognac Cognac, 17 septembre 2023, Cognac. Animation Jeune public : « Savoir, faire et s’amus(é)er » Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée des savoir-faire du cognac Gratuit. Sur inscription. Visite dédiée aux 6-10 ans. Profitez d’une visite ludique du musée en famille. Accompagnés de la médiatrice, les enfants iront à la rencontre des savoir-faire du cognac et auront un livret à remplir. Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 36 03 65 https://les-distillateurs-culturels.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 45 36 03 65 »}] Sur 2 000 m2 d’exposition, le musée des savoir-faire du cognac offre des collections riches et éclectiques pour aller à la rencontre des savoir-faire d’excellence qui entourent la création du cognac, entre tradition et modernité. De l’univers de la vigne à l’art de la distillation, en passant par les métiers qui permettent son élaboration, découvrez les secrets du cognac, jusqu’à sa diffusion à travers le monde, dans des écrins d’exception. Point de départ de vos visites sur le territoire, ce musée vous propose également de plonger au cœur du pays de cognac et de son patrimoine au travers de différentes scénographies. Parkings à proximité. Accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

