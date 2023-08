Visite libre grâce au livret : « La recette mystère » Musée des savoir-faire du cognac Cognac, 16 septembre 2023, Cognac.

Visite libre grâce au livret : « La recette mystère » 16 et 17 septembre Musée des savoir-faire du cognac Gratuit. Entrée libre. Livret gratuit disponible sur demande à l’accueil du musée.

Faîtes chauffer vos méninges ! Observation et logique seront des atouts indispensables pour résoudre les énigmes, décrypter les codes et répondre aux questions afin de trouver les ingrédients de la recette mystère !

Musée des savoir-faire du cognac Place de la salle verte, 16100 Cognac Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 36 03 65 https://les-distillateurs-culturels.fr/ Sur 2 000 m2 d’exposition, le musée des savoir-faire du cognac offre des collections riches et éclectiques pour aller à la rencontre des savoir-faire d’excellence qui entourent la création du cognac, entre tradition et modernité. De l’univers de la vigne à l’art de la distillation, en passant par les métiers qui permettent son élaboration, découvrez les secrets du cognac, jusqu’à sa diffusion à travers le monde, dans des écrins d’exception. Point de départ de vos visites sur le territoire, ce musée vous propose également de plonger au cœur du pays de cognac et de son patrimoine au travers de différentes scénographies. Parkings à proximité. Accès PMR.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Grand Cognac