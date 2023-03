Bons gestes contres mauvais remèdes Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône, 13 mai 2023, Lyon.

Bons gestes contres mauvais remèdes Samedi 13 mai, 21h00 Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône Sur inscription

Le musée propose un atelier ludique et pédagogique à destination de toute la famille pour prévenir les accidents domestiques. Ces accidents de la vie courante sont en effet à l’origine de 5 millions de recours aux urgences, plusieurs centaines de milliers d’hospitalisations, et plus de 20 000 décès en France chaque année.

Au cours de l’atelier, vous découvrirez les bons réflexes à avoir pour ne pas laisser s’aggraver une situation d’urgence et apprendrez quels sont les « remèdes de grand-mère » souvent inefficaces voir facteur d’aggravation.

Musée des sapeurs pompiers Lyon-Rhône 358 avenue de Champagne 69009 Lyon Lyon 69009 La Duchère Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 17 54 56 http://www.museepompiers.com/ Le musée est situé sous un gymnase tout proche du casernement des Pompiers de La Duchère. Les présentations se font sur deux niveaux (accessibilité très difficile pour des personnes en fauteuil). Le public découvrira des collections magnifiques qui ont reçu l'Appellation Musée de France en 2005, reconnaissance de leur qualité et leur exhaustivité dans les domaines techniques et ethnologiques, en lien avec le monde des pompiers. Depuis la gare routière et SNCF de Lyon-Vaise : – (en voiture) prendre la direction de Champagne au Mont d'Or, juste avant le rond-point vers Champagne, prendre à gauche, possibilité de parking : place du marché, quartier Balmont. Fléchage vers le musée. – par les transports en commun, depuis la gare de Vaise (SNCF et terminus de la ligne D du métro, prendre le bus 21, arrêt « avenue de Champagne »/ ou le C14, 89, arrêt Balmont / tous ces transports sont accessibles avec un billet unique des TCL.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Laurène Pellecchia