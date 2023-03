Musée des Santons Musée des santons, 31 mars 2023, Les Baux-de-Provence.

Le musée rassemble un nombre important de pièces de diverses collections. Des figurines napolitaines des XVIIe et XVIIIe siècles et des santons d’église du XIXe, œuvres du couvent des carmélites d’Avignon y sont exposés. Des pièces des célèbres santonniers Carbonel, Fouque, Jouve, Peyron Campagna, Toussaint, Thérèse Neveu, Louise Berger, Simone Jouglas y trouvent également leur place.

La cérémonie traditionnelle de l’offrande aux bergers appelée le Pastrage est mise en scène dans le décor des Baux-de-Provence, devant l’église du village.

Une crèche traditionnelle provençale et la vie quotidienne d’une famille au XIXe siècle sont présentées dans deux grandes vitrines.

Pour les enfants, une ribambelle de petits santons naïfs peints de couleurs vives est placée à leur hauteur.

