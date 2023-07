Visite libre Musée des Ponts et Chaussées Guilly, 16 septembre 2023, Guilly.

Venez découvrir ce lieu a la fois Musée, salle d’exposition, Édifice industriel, scientifique et technique, Maison des illustres, Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les « Ponts et Chaussées », auxquels ont succédé l'Équipement, est une des plus vieilles administration de France. Elle a construit les infrastructures publiques et aménagé le territoire français. Ses compétences et champs d'action ont été très variés, des routes aux tunnels, des ports aux voies navigables, de la météorologie à l'aviation civile et de l'urbanisme au permis de conduire.

Le musée des Ponts et Chaussées et de l’Équipement retrace l’histoire et la richesse de ses collections et en font aujourd’hui un musée unique en son genre en France et sans réelle concurrence en Europe.

2 500m² d’exposition dans le cadre particulier de la ferme expérimentale construite par Ferdinand de Lesseps en 1854. Par l’A20 sortie 10 direction Vatan puis Guilly par RD 34

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

