Enquête au musée – Slobo a-t-il volé des photographies à la NASA ? Musée des peintres de l’école de Murols, 13 mai 2023, Murol. Enquête au musée – Slobo a-t-il volé des photographies à la NASA ? Samedi 13 mai, 18h00 Musée des peintres de l’école de Murols Une enquête autour d’un tableau de Slobo et des premiers clichés de la Lune pris par la NASA entre 1967 et 1970. Chaque visiteur, enfant ou adulte, en groupe ou seul, devra trouver les indices afin de résoudre l’enquête. Musée des peintres de l’école de Murols Route de Saint-Nectaire 63790 Murol Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 88 60 06 http://www.musee-murol.fr [{« type »: « email », « value »: « musee.murol63@orange.fr »}] Le terme d’École de Murols désigne une cinquantaine de peintres qui, dans la première moitié du XXe siècle, se sont côtoyés ou succédé dans ce bourg du massif du Sancy. Ils étaient à l’époque attirés puis accueillis par Léon Boudal, curé de Murol, qui était aussi peintre et archéologue à ses heures. Le Musée des Peintres, ouvert en 2000, rassemble une riche collection d’œuvres, et cela grâce aux dépôts de nombreux particuliers mais également aux différentes acquisitions de la ville de Murol. Découvrez une école de peinture dont l’originalité réside dans la représentation des paysages de neige. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

