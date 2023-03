Jeu de piste – Slobo Musée des peintres de l’école de Murols Murol Catégories d’Évènement: Murol

Puy-de-Dôme

Jeu de piste – Slobo Musée des peintres de l’école de Murols, 13 mai 2023, Murol. Jeu de piste – Slobo Samedi 13 mai, 16h00 Musée des peintres de l’école de Murols Entrée libre, gratuite Petits et grands, découvrez notre exposition « Slobo, un coeur en Auvergne » de manière ludique grâce à un jeu de piste. Observez et mémorisez les informations… à la fin du jeu, une petite surprise vous attend ! Musée des peintres de l’école de Murols Route de Saint-Nectaire 63790 Murol Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 88 60 06 http://www.musee-murol.fr Le terme d’École de Murols désigne une cinquantaine de peintres qui, dans la première moitié du XXe siècle, se sont côtoyés ou succédé dans ce bourg du massif du Sancy. Ils étaient à l’époque attirés puis accueillis par Léon Boudal, curé de Murol, qui était aussi peintre et archéologue à ses heures. Le Musée des Peintres, ouvert en 2000, rassemble une riche collection d’œuvres, et cela grâce aux dépôts de nombreux particuliers mais également aux différentes acquisitions de la ville de Murol. Découvrez une école de peinture dont l’originalité réside dans la représentation des paysages de neige. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00 ©musée des peintres de Murol

Détails Catégories d’Évènement: Murol, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée des peintres de l'école de Murols Adresse Route de Saint-Nectaire 63790 Murol Ville Murol Departement Puy-de-Dôme Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Musée des peintres de l'école de Murols Murol

Musée des peintres de l'école de Murols Murol Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murol/

Jeu de piste – Slobo Musée des peintres de l’école de Murols 2023-05-13 was last modified: by Jeu de piste – Slobo Musée des peintres de l’école de Murols Musée des peintres de l'école de Murols 13 mai 2023 Murol Musée des peintres de l'école de Murols Murol

Murol Puy-de-Dôme