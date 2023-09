Enquête au musée Musée des peintres de l’école de Murol Murol Catégories d’Évènement: Murol

Puy-de-Dôme Enquête au musée Musée des peintres de l’école de Murol Murol, 16 septembre 2023, Murol. Enquête au musée Samedi 16 septembre, 15h30 Musée des peintres de l’école de Murol Enquête au musée : Quel peintre a sauvé Alphonse Simon de la noyade ?

Aidez-nous à le retrouver. Musée des peintres de l’école de Murol Parc du Prélong Murol, Murol Murol 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 88 60 06 Dans une maison ancienne de caractère (15e-19e) sise dans un parc arboré, exposition sur six salles de peintures d’artistes ayant travaillé à Murol dans la première moitié du 20e siècle et s’étant spécialisés dans les neiges. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00 Ministère de la culture Détails Catégories d’Évènement: Murol, Puy-de-Dôme Autres Lieu Musée des peintres de l'école de Murol Adresse Parc du Prélong Murol, Murol Ville Murol Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Musée des peintres de l'école de Murol Murol latitude longitude 45.57459;2.942908

Musée des peintres de l'école de Murol Murol Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murol/