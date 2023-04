RDV Plein Air – ESCAPE GAME DANS LA VILLE Musée des Pêcheries, 6 mai 2023, Fécamp.

Partez à la conquête de Fécamp dans une aventure inoubliable !

Incarnez un chef de guerre viking et venez-vous mesurer aux autres tribus lors du pillage de la ville de Fécamp. Cet escape Game extérieur vous emmènera découvrir Fécamp de manière ludique et unique lors d’une aventure où vous êtes le héros.

Saurez-vous retrouver le plus précieux trésor de la ville avant l’arrivée des troupes Francs ?

Conditions de l’évènement :

– Durée 2h.

– Rendez-vous au Musée des Pêcheries 3 Quai du Capitaine Jean Recher, 76400 Fecamp.

– Environ 4km de marche (sans montée de falaise).

– Activité à partir 12 ans.

– 6 à 50 personnes maximum.

2023-05-06 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-06 12:00:00. .

Musée des Pêcheries

Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie



?? Set off to conquer Fécamp in an unforgettable adventure!

Play as a Viking warlord and compete with other tribes to plunder the city of Fécamp. This outdoor escape game will take you to discover Fécamp in a unique and fun way during an adventure where you are the hero.

Will you be able to find the most precious treasure of the city before the arrival of the Frankish troops?

Conditions of the event :

– Duration 2 hours.

– Meeting point at the Musée des Pêcheries 3 Quai du Capitaine Jean Recher, 76400 Fecamp.

– Approximately 4km of walking (without cliff climbing).

– Activity from 12 years old.

– 6 to 50 people maximum

?? ¡Lánzate a la conquista de Fécamp en una aventura inolvidable!

Juega como un señor de la guerra vikingo y compite con otras tribus en el saqueo de la ciudad de Fécamp. Este juego de escape al aire libre te llevará a descubrir Fécamp de una forma divertida y única durante una aventura en la que tú eres el héroe.

¿Serás capaz de encontrar el tesoro más preciado de la ciudad antes de la llegada de las tropas francas?

Condiciones del evento :

– Duración 2 horas.

– Encuentro en el Musée des Pêcheries 3 Quai du Capitaine Jean Recher, 76400 Fecamp.

– Aproximadamente 4 km de marcha (sin escalada de acantilados).

– Actividad a partir de 12 años.

– de 6 a 50 personas máximo

?? Erobern Sie Fécamp in einem unvergesslichen Abenteuer!

Schlüpfen Sie in die Rolle eines Wikingerkriegsherrn und messen Sie sich mit anderen Stämmen bei der Plünderung der Stadt Fécamp. Dieses Outdoor-Escape-Game führt Sie auf spielerische und einzigartige Weise durch Fécamp und zeigt Ihnen, dass Sie der Held sind.

Wird es Ihnen gelingen, den wertvollsten Schatz der Stadt vor der Ankunft der fränkischen Truppen zu finden?

Bedingungen der Veranstaltung :

– Dauer 2 Stunden.

– Treffpunkt: Musée des Pêcheries 3 Quai du Capitaine Jean Recher, 76400 Fecamp.

– Ca. 4 km Wanderung (ohne Klippenanstieg).

– Aktivität ab 12 Jahren.

– 6 bis maximal 50 Personen

