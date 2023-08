Visite libre du musée des passions et des ailes Musée des passions et des ailes Baden, 16 septembre 2023, Baden.

Visite libre du musée des passions et des ailes 16 et 17 septembre Musée des passions et des ailes Entrée libre

Visite libre des 5 collections du musée ; jouets anciens, automates, vie et exploits de l’aviateur Joseph Le Brix, maquettes de navires, accordéons et histoire de la marque « Le Jouet breton ».

Musée des passions et des ailes 2 place Weilheim 56870 Baden Baden 56870 Morbihan Bretagne 02 97 57 27 89 http://museedebaden.fr Le musée relate la vie et les exploits de Joseph Le Brix, pionnier de l’aviation, abrite une collection de jouets, poupées, automates et objets d’art, propose une collection de maquettes de navires qui traduisent l’évolution de la marine du XVème siècle à nos jours et présente une soixantaine d’accordéons de 1840 à 1960.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée des Passions er des Ailes