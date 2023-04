Spectacle « L’effet du papillon » Musée des papillons Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Spectacle « L’effet du papillon » Musée des papillons, 13 mai 2023, Saint-Quentin. Spectacle « L’effet du papillon » Samedi 13 mai, 20h00, 22h00 Musée des papillons Gratuit, uniquement sur réservation, 30 places disponible par séance. La compagnie Au Long Court vous propose une évasion sonore et visuelle avec son spectacle musical « Effet du papillon ». Ce seul en scène, conçu par Stéphanie Clerc Masson, est un petit théâtre d’ombres. Elle vous contera et chantera la vie d’un papillon de nuit qui se dirige vers la ville et ses lumières.

Rempli de poésie, « Effet du papillon » émerveillera petits et grands dans une ambiance douce et intimiste. Musée des papillons 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France, France Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 06 93 93 http://www.saint-quentin.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0323069393 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0323069392 »}] La Maison de l’Environnement accueille le Musée des papillons hors les murs. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T20:30:00+02:00

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00 ©Musée des papillons

