Performances de dance Musée des papillons, 13 mai 2023, Saint-Quentin.

Performances de dance Samedi 13 mai, 18h50, 19h20, 19h50, 20h20, 20h50, 21h20, 21h50 Musée des papillons Entrées libres

Les artistes de la compagnie pluridisciplinaire « Racines Carrés » pratiquent la création et l’interprétation de spectacles vivants, ceux-ci abordent différents thèmes tels que la pollution, l’environnement et le bien-être.

Actuellement, ils sillonnent le territoire dans le cadre Contrat Culture Ruralité. Ce contrat vise à promouvoir la culture auprès du plus grand nombre, en particulier pour les publics qui en sont éloigné à Saint-Quentin et dans son agglomération

Pendant cette nuit particulière, l’art vivant de la danse sera mis à l’honneur par deux performeurs. Brahim vous transportera par sa grâce animale et Mousstik saura vous émerveiller en donnant vie aux objets par ses mouvements.

Venez profiter d’un moment intimiste et surprenant à la lueur de la bougie.

Musée des papillons 14 rue de la Sellerie, 02100 Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France, France Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France 03 23 06 93 93 http://www.saint-quentin.fr La Maison de l’Environnement accueille le Musée des papillons hors les murs.

2023-05-13T18:50:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

2023-05-13T21:50:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Damien BOURLETSIS