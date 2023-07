Musée des Papeteries Canson et Montgolfier Musée des papeteries Canson et Montgolfier Davézieux, 16 septembre 2023, Davézieux.

Musée des Papeteries Canson et Montgolfier 16 et 17 septembre Musée des papeteries Canson et Montgolfier

Installé dans la maison natale des frères Montgolfier, inventeurs de l’aérostat, dont divers

souvenirs sont exposés, le musée est au coeur de l’ancienne Manufacture royale et dans un cadre naturel magnifique, au bord de la Via Fluvia.

Seul musée à présenter une machine à papier animée « grandeur nature », il permet à chacun de mettre ses pas dans les traces des papetiers d’antan. Au cours de la visite guidée, on assiste à la fabrication d’une feuille de papier à la main, à son impression ; maquette et machines se mettent en route et reconstituent l’environnement sonore. Plus de dix salles font revivre la papeterie, son histoire, les techniques, la vie sociale, le génie inventif des Montgolfier et des Canson, sans oublier Marc Seguin. laboratoire papetier, bureau commercial de 1900 avec son employé, rien ne manque et celui qui le souhaite peut compléter son information par des vidéos.

Exposition temporaire « 60 ans d’aventures spatiales françaises ».

Musée des papeteries Canson et Montgolfier 700, rue de Vidalon 07430 Davézieux Davézieux Cheval Sud Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 69 89 20 http://www.musee-papeteries-canson-montgolfier.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

