Réhabilité en 2015 dans sa globalité, il offre une visite attractive valorisant l’histoire de Châteaurenard : son agriculture et ses traditions. Les thèmes sont relatés sur des panneaux constitués de photographies d’époques : l’agriculture et ses outils, l’irrigation, l’expédition, le costume provençal, les trois charrettes (St Eloi, Madeleine, et St Omer), les jeux taurins… En 2021 une exposition ” Les âges de la vie ” a été mises en place au sein du musée. Port du masque obligatoire. Respect des règles sanitaires en vigueur.

Venez découvrir les traditions locales, les vieux outils agricoles et les costumes d’époque Musée des outils agraires et des traditions 31bis rue Jentelin, 13160 Châteaurenard Châteaurenard Bouches-du-Rhône

