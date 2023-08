Musée des Outils Agraires et des Traditions Musée des outils agraires et des traditions Châteaurenard, 16 septembre 2023, Châteaurenard.

Musée des Outils Agraires et des Traditions 16 et 17 septembre Musée des outils agraires et des traditions Exposition temporaire la chaîne des âge en cours.

Réhabilité en 2015 dans sa globalité, il offre une visite attractive valorisant l’histoire de Châteaurenard : son agriculture et ses traditions. Les thèmes sont relatés sur des panneaux constitués de photographies d’époques : l’agriculture et ses outils, l’irrigation, l’expédition, le costume provençal, les trois charrettes (St Eloi, Madeleine, et St Omer), les jeux taurins… En 2021 une exposition » Les âges de la vie » a été mises en place au sein du musée.

Respect des règles sanitaires en vigueur.

Musée des outils agraires et des traditions 31bis rue Jentelin, 13160 Châteaurenard Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 90 11 59 http://www.chateaurenard.com Le musée est situé dans une maison ancienne, avec pierres apparentes. L’histoire de l’agriculture à Châteaurenard se retrouve au sein des fêtes traditionnelles de la Saint Eloi et de la Madeleine. Un homme, André Vachet, consacra sa vie à collectionner ces outils agraires (de fer et de bois).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musée vieux outils

Services Municipaux