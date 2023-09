Portraits d’Orrians Musée des Orres Les Orres, 16 septembre 2023, Les Orres.

Portraits d’Orrians 16 et 17 septembre Musée des Orres

Le musée des Orres vous propose en plus de son exposition permanente, sur la vie et les objets d’autrefois, une exposition « Portraits d’Orrians ». Nous avons voulu mettre à l’honneur toutes celles et ceux qui font vivre le village des Orres à l’année en vous proposant de découvrir leur visage.

Musée des Orres Les Orres Les Orres 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.mairie-lesorres.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Médiathèque des Orres