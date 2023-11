Le Musée des Moulins est ouvert les jours fériés! Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq, 11 novembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Découvrez le patrimoine exceptionnel du Musée des Moulins-Jean Bruggeman chaque jour férié, de 14h30 à 1730.

Fermé le 1er mai, mois d’août et vacances scolaires de décembre.

Sur le site, deux moulins du 18e siècle à la mécanique intacte et un musée qui présente l’histoire de la minoterie et une collection unique d’outils et de machines pour présenter les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, … Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine. Le moulin à huile fonctionne le mercredi après-midi (si le temps le permet).

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T14:30:00+01:00 – 2023-11-11T17:30:00+01:00

2024-11-11T14:30:00+01:00 – 2024-11-11T17:30:00+01:00

