Stage ado 11/15ans : fabrication d’un babyfoot en bois Vendredi 3 novembre, 13h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Sur réservation – 10€ (8€ réduit pour les villeneuvois)

Vendredi 3 novembre de 13h30 à 16h30, viens t’initier au travail du bois pour fabriquer ton propre babyfoot avec Stéphane le menuisier!

Mesure, découpe, assemble et décore les différentes pièces de bois pour créer un petit babyfoot que tu pourras emmener facilement pour jouer avec ta famille et tes amis.

L’occasion d’apprendre les bases de la menuiserie et de profiter de l’expérience de Stéphane Dhennin, menuisier et tourneur sur bois chez Naturellement Bois créations.

A la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-babyfoot

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d'Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

