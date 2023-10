Stage junior 7/10ans : atelier pratique musicale et construction d’objet sonore Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Stage junior 7/10ans : atelier pratique musicale et construction d’objet sonore Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq, 26 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Stage junior 7/10ans : atelier pratique musicale et construction d’objet sonore Jeudi 26 octobre, 13h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Sur réservation – 10€ (8€ réduit pour les villeneuvois) Jeudi 26 octobre de 13h30 à 16h30, viens jouer avec les instruments étonnants de Thibaut Alavoine et fabrique ton instrument en matériau de récupération!

Dans cet atelier, Thibaut Alavoine te propose de jouer sur un ensemble d’instruments et d’objets sonores fabriqués à partir d’objets et matériaux de récupération.

– Deviens musicien d’un jour en improvisant, en interprétant de courtes pièces instrumentales spécialement écrites pour ces instruments étonnants!

– Construits un instrument de musique à partir de matériau de récupération tu pourras emporter chez toi !

Thibaut fera aussi une visite de son installation « Objets qui content et qui racontent ».

A la fin de l’atelier, le goûter sur place est proposé par le musée.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/objet-sonore Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/objet-sonore »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/objet-sonore »}] Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable. A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner. Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine ! Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T13:30:00+02:00 – 2023-10-26T16:30:00+02:00

2023-10-26T13:30:00+02:00 – 2023-10-26T16:30:00+02:00 Stage vancances Ville de Villeneuve d’Ascq Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Musée des Moulins - Jean Bruggeman Adresse Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 7 Age max 10 Lieu Ville Musée des Moulins - Jean Bruggeman Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.637504;3.145158

Musée des Moulins - Jean Bruggeman Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/