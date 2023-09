Faites-le vous même! Episode 2 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq, 1 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Faites-le vous même! Episode 2 Dimanche 1 octobre, 14h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Entrée gratuite- sans inscription

Dimanche 1er octobre de14h30 à 17h30, le Musée du Terroir et le Musée des Moulins s’associent pour vous donner des trucs et astuces de bricolage et de cuisine!

Le bricolage au Musée du Terroir:

apprenez à fabriquer un composteur de cuisne

Astuces pour fabriquer un fumoir

Atelier d’éponges lavables à partir de chaussettes trouées, célibataires et recyclées (mais propres!)

Atelier fabrication d’une cordelette

Peinture au café

La cuisine au Musée des Moulins:

confection et dégustation de brioche, de limonade et de barre de céréales

apprenez à fabriquer une marmite norvégienne

fabrication de farine

Spectacle « Se ruer », par Quentin Conrate et Edel Pradot – Danse et musique

Se ruer est une œuvre performative et sonore qui a pour enjeu de rendre perceptible deux choses : d’une part la manière dont les activités viennent modeler les espaces tant par les gestes que par les sons ; d’autre part comment la pratique artistique interfère sur les perceptions que l’on a de son environnement. Le protocole de Se ruer cherche à capter ce qui constitue l’activité d’un lieu afin d’en rendre compte à l’intérieur d’un objet artistique. Se sachant l’objet même de la performance à laquelle ils et elles assistent, les spectateur·ices en arrivent à modifier leur propre perception.

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00

Ville de Villeneuve d’Ascq