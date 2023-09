Installation – Objets qui content et qui racontent Musée des Moulins – Jean Bruggeman Villeneuve-d’Ascq, 18 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Installation – Objets qui content et qui racontent 18 septembre – 1 décembre Musée des Moulins – Jean Bruggeman Entrée comprise dans le billet d’entrée

Jusqu’au 1er décembre, le Musée des Moulins accueille les installations sonores de Thibaut Alavoine accompagnées des photos de Fanny Alavoine.

Les installations ont été imaginées et réalisées par Thibaut Alavoine. Dans son travail il utilise essentiellement des objets du quotidien et autres matériaux de récupération qu’il transforme, assemble et recycle.

Tous les dispositifs musicaux qui vous sont présentés sont animés par des ventilateurs dont le souffle met en mouvement le mécanisme qui permet le fonctionnement de chaque installation.

Les objets prennent vie et offrent aux visiteurs une expérience visuelle et musicale assurément inédite et singulière.

Vous pourrez également découvrir les photographies de Fanny Alavoine qui propose une interprétation toute personnelle et singulière de l’univers imaginé par Thibaut. Elle vous invite à poser un autre regard inattendu, décalé libre et ludique sur cet ensemble de dispositifs sonores.

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 – Compris dans le billet d’entrée du musée

Le 1er dimanche du mois de 14h30 à 17h30- Gratuit

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T13:30:00+02:00 – 2023-09-18T17:00:00+02:00

2023-12-01T13:30:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

