Ateliers au Musée des Moulins-Jean Bruggeman 16 et 17 septembre Musée des Moulins-Jean Bruggeman Entrée libre, sans inscription

Samedi 16 et 17 septembre de 14h30 à 18h30, venez vous initier au travail du bois et aux métiers de meunier et de boulanger au Musée des Moulins!

Atelier bois :Stéphane Dhénin menuisier de Naturellement Bois propose aux petits mais aussi aux grands de fabriquer un petit objet en bois. L’occasion de s’initier au travail du bois!

Atelier fabrication de pain : Avec Jacky Beaucamp, apprenez à fabriquer du pain. Les plus motivés peuvent actionner un meunier automate en pédalant pour fabriquer de la farine ou actionner un moulin manuel! Une exposition présente les différentes étapes de la farine, du champ au pain.

Musée des Moulins-Jean Bruggeman rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord +33 (0)3 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, … Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Venez vous amuser et apprendre en famille !

Chaque 1er dimanche du mois, le Musée des Moulins propose des démonstrations d’artisans, des ateliers, animations ou spectacles gratuits pour tous les âges avec sur un thème différent tous les mois !

Le mercredi après-midi notre meunier fait tourner les ailes du moulin, si le temps le permet !

Vous pourrez admirer le spectacle des engrenages en train de tourner et vous laisser bercer par les sons de cette remarquable mécanique !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

