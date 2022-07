Découvrez une collection classée au titre des Monuments Historique Musée des moulages – Université Paul Valéry, 17 septembre 2022, Montpellier.

Gratuit.

Visitez librement les collections du Musée des Moulages, et découvrez notamment les collections de statues antiques et d’objets originaux grecs, romains et égyptiens. handicap moteur mi

Musée des moulages – Université Paul Valéry Route de Mende, 34199 Montpellier Montpellier 34090 Hérault Occitanie Accès : Tram 1 arrêt Saint-Eloi.

04 67 14 54 86 http://musee.univ-montp3.fr https://fr-fr.facebook.com/museedesmoulagesmontpellier/ Ce musée universitaire à vocation pédagogique a été créé en 1890 dans l’objectif de conserver et d’exposer les collections d’étude liées à l’enseignement de l’Archéologie (tirages en plâtre d’éléments de sculpture, objets originaux antiques, fonds photographique). L’achat, en 1904, de la collection de moulages du chanoine Didelot de Valence a permis d’élargir les périodes historiques présentées et d’introduire l’art médiéval. Le musée, qui a suivi en l’état les déplacements successifs de la faculté des Lettres, a été installé dans les années 1960 dans un bâtiment spécialement conçu à cet effet, situé au cœur de la nouvelle Université Paul-Valéry. Le classement au titre des Monuments Historiques de la collection de moulages a entériné sa valeur historique et patrimoniale, d’autant plus qu’il s’agit d’un musée universitaire aujourd’hui unique en France. La préservation et la valorisation du patrimoine historique universitaire contribuent à ancrer l’identité et la singularité culturelle de l’Université Paul-Valéry, dont le campus a été récemment labellisé « patrimoine du XXe siècle ».



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T11:00:00+02:00

2022-09-18T17:00:00+02:00

©Musée des Moulages – UPVM 3