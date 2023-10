Faites vos jeux ! Musée des moulages (MuMo) Lyon, 13 mai 2023, Lyon.

Faites vos jeux ! Samedi 13 mai, 18h30 Musée des moulages (MuMo) entrée libre dans la limite des places disponibles. A noter : pour les visiteurs arrivés après 20h30, une carte postale du musée vous est offerte :-)

Pour cette Nuit des Musées 2023, les statues du MuMo s’amusent avec vous. Entre un « Qui est ce ? » grandeur nature et une enquête pour démasquer « Qui a volé la tête de Méduse ? », laissez-vous surprendre par cette collection de plâtres qui ne vous laissera pas de marbre.

Jeu « Qui est ce ? » A partir de 5 ans.

Jeu « Qui a volé la tête de Méduse ? » A partir de 8 ans.

Musée des moulages (MuMo) 87 cours Gambetta 69003 Lyon Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 87 24 80 65 https://www.univ-lyon2.fr/culture-savoirs/les-lieux-culturels/musee-des-moulages-802275.kjsp?RH=ZYZY https://www.facebook.com/museedesmoulages/ Inauguré en 1899 au sein de l’université de Lyon, le musée des moulages est aujourd’hui installé dans un ancien local industriel du 3e arrondissement.

Initialement dévolu à l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie, il est désormais également un lieu de médiation et de diffusion des savoirs ouvert sur la cité.

Son exceptionnelle collection rassemble près de 1600 tirages en plâtre, copies fidèles et grandeur nature de célèbres rondes-bosses, bas-reliefs et statuettes. Elle est le reflet de l’évolution de la sculpture occidentale depuis la Grèce archaïque jusqu’au 19e siècle.

Une sélection de 200 tirages est actuellement présentée le long d’un parcours thématique. Métro Garibaldi

