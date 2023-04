Quand Cléopâtre rencontre Jules César Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Quand Cléopâtre rencontre Jules César Musée des monnaies et médailles Joseph Puig, 13 mai 2023, Perpignan. Quand Cléopâtre rencontre Jules César Samedi 13 mai, 16h30 Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Entrée libre L’exposition se penche sur les particularités de la numismatique égyptienne antique de la conquête d’Alexandre le Grand (332 av. J.-C.) à la conquête arabe.

Sur cette terre se rencontrent plusieurs cultures, égyptienne bien sûr, mais aussi grecque et romaine avec le mélange de leurs nombreuses identités.

L'exposition se penche sur les particularités de la numismatique égyptienne antique de la conquête d'Alexandre le Grand (332 av. J.-C.) à la conquête arabe. Sur cette terre se rencontrent plusieurs cultures, égyptienne bien sûr, mais aussi grecque et romaine avec le mélange de leurs nombreuses identités. Elle sera aussi l'occasion de mettre en avant la richesse de la collection du musée Puig.

Musée des monnaies et médailles Joseph Puig
Villa des tilleuls – 42 avenue de grande bretagne
66000 PERPIGNAN

Ce musée réunit une collection exceptionnelle de monnaies antiques et modernes et des collections de monnaies catalanes et roussillonnaises.

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T16:30:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

