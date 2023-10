Cet évènement est passé Atelier frappe de la monnaie Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Atelier frappe de la monnaie Samedi 13 mai, 16h00 Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Entrée libre et gratuite Animations médiévales autour de la frappe monétaire et de l'héraldique

Compagnie Furet d’or

Tout public, à partir de 12 ans

Frappe de la monnaie : la monnaie est un élément important en tout temps depuis son apparition. Chacune nous raconte son histoire. Les monnaies seront présentées au public, et les pièces y seront frappés

Atelier Héraldique : du Moyen Âge à notre époque, l’héraldique accompagne les Hommes autant au combat que dans leur quête identitaire. Découvrez cette science méconnue dont l’héritage raisonne encore de nos jours. Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Villa des tilleuls – 42 avenue de grande bretagne 66000 PERPIGNAN Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 62 37 64 http://www.mairie-perpignan.fr/culture/musees Ce musée réunit une collection exceptionnelle de monnaies antiques et modernes et des collections de monnaies catalanes et roussillonnaises. © Musée des monnaies et médailles Joseph Puig Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T16:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

