Yaka’Venir : Découverte des cultures du monde Musée des Moeurs et Coutumes Espalion, 13 juillet 2023, Espalion.

Espalion,Aveyron

Découvrez les cultures du monde au Musée des Moeurs et Coutumes. Ouvert à tous. Réservation obligatoire à partir de 3 jours avant auprès de l’office de tourisme..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

Musée des Moeurs et Coutumes

Espalion 12500 Aveyron Occitanie



Discover the cultures of the world at the Musée des Moeurs et Coutumes. Open to all. Reservations required from 3 days beforehand at the tourist office.

Descubra las culturas del mundo en el Museo de Costumbres y Modales. Abierto a todos. Las reservas deben hacerse con al menos 3 días de antelación en la Oficina de Turismo.

Entdecken Sie die Kulturen der Welt im Museum für Sitten und Gebräuche. Für alle offen. Reservierung ab 3 Tage vorher beim Fremdenverkehrsamt erforderlich.

