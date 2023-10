La maison d’arrêt départementale d’Espalion : une architecture remarquable Musée des moeurs et coutumes Espalion, 13 octobre 2023, Espalion.

La maison d’arrêt départementale d’Espalion : une architecture remarquable Vendredi 13 octobre, 14h00 Musée des moeurs et coutumes 4 € adulte. 2,50 € bénéficiaires des minima sociaux. Gratuit -26 ans, pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, les personnes en situation de handicap et leur(s) accompagnant(s). Entrée libre.

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, le Musée départemental des mœurs et coutumes vous propose des visites guidées sur demande (et selon disponibilité du médiateur) de l’ancienne maison d’arrêt d’Espalion (1844-1933), écrin actuel du musée et précieux témoignage de l’architecture carcérale cellulaire française du XIXe siècle.

Musée des moeurs et coutumes Place Pierre Frontin, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 05 65 44 19 91 https://musees.aveyron.fr/thematiques/musee-des-moeurs-et-coutumes-espalion https://www.facebook.com/museesdepartementaux12/ Construites entre 1838 et 1844 par l’architecte Étienne Boissonnade, les prisons ont été en activité pendant près d’un siècle, jusqu’à leur fermeture en 1933. Vous pourrez découvrir les us et coutumes des habitants de l’Aveyron et du Rouergue à travers des objets du quotidien datant des XIXe et du début du XXe siècles. Cette exploration vous permettra d’appréhender une variété de collections comprenant des éléments en cuivre, des céramiques, des objets d’art sacré, et bien plus encore. Parking à proximité directe du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

©Photo R. Henry