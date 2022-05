Musée des Minéraux et Fossiles des Ardennes, de France et du Monde Bogny-sur-Meuse Bogny-sur-Meuse Catégorie d’évènement: Bogny-sur-Meuse

32 Rue Maurice Louis Bogny-sur-Meuse Ardennes 0 0 EUR Bogny-sur-Meuse Niché au creux de la vallée de la Meuse, entouré de deux sites géologiques remarquables : la colline des Quatre Fils Aymon et le point de vue de l’Hermitage, le Centre d’Exposition des Minéraux, Roches et Fossiles des Ardennes dévoile au fil de ses 10 salles tout l’intérêt et la beauté de la géologie ardennaise mais aussi de la France et du monde. Ouvert en juin 1990, ce musée a été créé, avec le soutien de la ville de Bogny-sur-Meuse par l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse. a-m-p-b.association@wanadoo.fr +33 6 87 04 23 87 http://museegeologieardenne.monsite-orange.fr/ 32 Rue Maurice Louis Bogny-sur-Meuse

