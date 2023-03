Mise à l’honneur d’artisans d’art des Mauges Musée des Métiers – Place de l’église Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

Mise à l’honneur d’artisans d’art des Mauges Musée des Métiers – Place de l’église, 2 avril 2023, Mauges-sur-Loire. Mise à l’honneur d’artisans d’art des Mauges Dimanche 2 avril, 14h30 Musée des Métiers – Place de l’église Lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, le musée lance sa saison culturelle et ouvre ses portes pour 2023 au grand public. Cet événement est l’occasion d’accueillir Jocelyne Réal, marqueteur, meilleur ouvrier de France en 2011. Elle crée des marqueteries contemporaines et de tous styles en utilisant la palette d’essences de bois et divers matériaux. Adrien Delaunay, ferronnier d’art, petit-fils d’Abel Delaunay, co-fondateur du musée, sera présent. Ayant son propre atelier de ferronnerie, il viendra faire des démonstrations au musée ce dimanche 2 avril. Nous accueillerons aussi Sébastien Haye, petit-fils de Victor Perrault, également co-fondateur du musée, qui fera des démonstrations autour de la charpente traditionnelle. Musée des Métiers – Place de l’église Saint Laurent de la plaine Mauges-sur-Loire 49290 Saint-Laurent-de-la-Plaine Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-metiers.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0241782408 »}, {« type »: « link », « value »: « http://musee-metiers.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:30:00+02:00

art ferronnier Jocelyne Réal

