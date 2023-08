Visite libre du Musée des métiers de Montfermeil Musée des Métiers Montfermeil, 16 septembre 2023, Montfermeil.

Visite libre du Musée des métiers de Montfermeil 16 et 17 septembre Musée des Métiers Entrée libre

La ferme du château seigneurial fut pendant des siècles la plus importante installation rurale du plateau de Montfermeil. Construite vers 1635, à la même époque qu’une grande maison bourgeoise dont elle constituait alors les communs, elle devient ferme seigneuriale en 1700, lorsque le ministre Chamillart alors seigneur de Montfermeil, réunit cette maison bourgeoise et ses communs à son domaine. Acquise au cours du XVIIIe siècle par la famille Hocquart, elle restera en sa possession, à l’exception de la période révolutionnaire, jusqu’au lotissement du domaine à la fin du XIXe siècle.

Les différents seigneurs, possesseurs de la majeure partie des terres de Montfermeil, firent prospérer la ferme. On y élevait le gros bétail, vaches et chevaux ainsi que des moutons et de la volaille, on y engrangeait les céréales et le fourrage sous les vastes toitures…la ferme constituait donc un revenu important avec ses productions multiples.

Entourée de murs et de hautes clôtures, la ferme était parvenue à peu près intacte jusqu’à la seconde guerre mondiale. En vente après la libération, l’ensemble fut acquis par un particulier qui ne pouvant assumer les lourdes charges d’entretien et de restauration fit démolir en 1947 toute la partie centrale puis vingt ans plus tard la partie ouest. Sauvegardé et restauré par la Municipalité de Montfermeil, le dernier bâtiment subsistant est devenu musée en 1983.

La visite du site comporte d’abord une présentation de l’histoire de la ferme, suivie d’une visite des espaces dédiés aux différentes activités que l’on pouvait trouver dans un village tel que l’était encore Montfermeil au début du XXe siècle.

La collection d’outils exclusivement manuels, présentée par métiers, est répartie en quatre salles d’exposition, sur deux niveaux. La première salle du rez-de-chaussée est consacrée à l’agriculture, outils de vignerons et outils de maraîchers mais aussi outils et objets se rapportant à la préparation des sols (labour, hersage…), l’ensemencement et les soins à la plante (semailles, taille, sarclage, binage…), jusqu’à la récolte et les traitements associés (moisson, battage, vannage, vendange, vinification…) sans oublier les soins apportés aux animaux de trait.

La seconde salle du rez-de-chaussée est plus particulièrement consacrée aux métiers de la forêt, car le village de Montfermeil était alors en partie enclavé dans la forêt de Bondy. On y trouve donc les outils de bûcherons, scieurs de long, charbonniers… ainsi que ceux des artisans qui travaillaient le bois, charpentiers, sabotiers, tonneliers, charrons… et toute une série de pièges alors largement utilisés dans les champs et les forêts.

Dans le village, d’autres travailleurs s’activaient pour satisfaire les besoins de la population. Ces métiers artisanaux occupent tout le premier étage du bâtiment. D’abord le forgeron, avec une remarquable série de marteaux et de tenailles, le menuisier et l’ébéniste avec leurs rabots, ciseaux et scies de toutes sortes, et tous les artisans qui contribuaient à l’animation de la vie locale, cordonniers, bourreliers, chaudronniers, tailleurs de limes, graveurs, horlogers, bouchers… Les métiers du bâtiment sont également représentés, carriers, tailleurs de pierre, maçons, plâtriers, serruriers, plombiers, couvreurs, carreleurs… ainsi que les métiers le plus souvent exercés par les femmes, blanchissage, repassage, filage, couture, broderie, dentelle, fabrication de fleurs artificielles en soie, cuisine…

A découvrir également la collection de matériels à traction animale, exposés à l’extérieur, brabants, faucheuses, râteleuse, faneuse…

Musée des Métiers 1 rue de l’Eglise 93370 Montfermeil Montfermeil 93370 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 45 09 28 56 https://musee-montfermeil.fr Dernier bâtiment restant de l’ancienne ferme seigneuriale bâtie au XVIIe siècle devenu musée en 1983. Le musée renferme une collection d’environ 6 000 d’outils manuels représentant plus de 60 métiers. Tramway T4 Gare de Bondy – Hôpital de Montfermeil – arrêt « Arboretum » – Autobus 602 et 604 – Stationnement rue de l’Eglise en face du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Société historique de Montfermeil