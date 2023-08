Visite libre : A la recherche des outils agricoles du calendrier républicain au Musée des métiers Musée des Métiers Montfermeil Catégories d’Évènement: Montfermeil

Seine-Saint-Denis Visite libre : A la recherche des outils agricoles du calendrier républicain au Musée des métiers Musée des Métiers Montfermeil, 16 septembre 2023, Montfermeil. Visite libre : A la recherche des outils agricoles du calendrier républicain au Musée des métiers 16 et 17 septembre Musée des Métiers Entrée libre 22 septembre 1792, l’an I de la République est décrété ! La Convention veut se défaire du calendrier grégorien, un des symboles de l’ordre ancien : un groupe de travail innove avec un calendrier composé de mois de trente jours, des semaines remplacées par des décades… une application stricte du système décimal ! Fabre d’Eglantine va lui apporter la touche de poésie qui lui manquait en consacrant, par le calendrier, l’agriculture, premier des arts de la vie civile. Regroupés selon le rythme des saisons, les mois portent des noms qui rappellent un aspect du climat français, nivôse, période de la neige, des moments importants de la vie agricole, vendémiaire, période des vendanges, ou des bienfaits de la nature, fructidor, période des fruits. Les noms des jours, quant à eux, rappellent les objets qui composent, selon lui, la véritable richesse nationale avec des noms de plantes (fleur, fruit, légume…), d’animaux (abeille, chien, oie…), ou d’instruments agricoles (36 au total, par exemple charrue, fléau, tonneau…). À quelques exceptions près, le Musée des métiers possède dans ses collections, les outils qui figurent sur le calendrier et peut ainsi les présenter dans des versions assez semblables à celles qui ont inspiré Fabre d’Eglantine. Un jeu de piste dans la salle de l’agriculture du musée permet d’identifier ces outils à l’aide d’un petit fascicule remis aux visiteurs. Musée des Métiers 1 rue de l’Eglise 93370 Montfermeil Montfermeil 93370 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 45 09 28 56 https://musee-montfermeil.fr Dernier bâtiment restant de l’ancienne ferme seigneuriale bâtie au XVIIe siècle devenu musée en 1983. Le musée renferme une collection d’environ 6 000 d’outils manuels représentant plus de 60 métiers. Tramway T4 Gare de Bondy – Hôpital de Montfermeil – arrêt « Arboretum » – Autobus 602 et 604 – Stationnement rue de l’Eglise en face du musée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Société historique de Montfermeil Détails Catégories d’Évènement: Montfermeil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Musée des Métiers Adresse 1 rue de l'Eglise 93370 Montfermeil Ville Montfermeil Departement Seine-Saint-Denis Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée des Métiers Montfermeil latitude longitude 48.898133;2.563654

Musée des Métiers Montfermeil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfermeil/