Exposition : L’histoire de la vigne et du vin – Le vignoble de Montfermeil – Les outils des vignerons 16 et 17 septembre Musée des Métiers Entrée libre

C’est une histoire de plusieurs millénaires qui est contée par l’exposition présentée par la Société Historique de Montfermeil et sa région, celle de la vigne et du vin. Dans son introduction, elle rappelle comment les vignes cultivées par l’homme se sont progressivement répandues puis dans un second chapitre, consacré au vignoble de Montfermeil, comment cette histoire se mêle à celle du village depuis plus d’un millénaire.

La suite de l’exposition est consacrée aux outils de la vigne, préparation et entretien des sols (bêches, houes…), taille de la vigne (serpes, sécateurs…), pressurage du raisin (pressoirs…), aux objets et outils liés au vin, conservation du vin (tonneaux, bouteilles, bouchons et tire-bouchons…) et sa dégustation (pichets, verres…). Par ailleurs, le tonneau étant l’un des instruments les plus importants pour l’élevage et la conservation du vin, sa construction et les dizaines d’outils nécessaires font l’objet d’un chapitre sur la tonnellerie.

En complément aux panneaux de l’exposition, la plupart des outils présentés sont visibles dans le Musée des métiers.

Un autre chapitre concerne les ennemis de la vigne et les traitements associés avec un reportage photographique sur la préparation, de nos jours, d’un plant greffé, nécessaire dans la lutte contre le phylloxéra.

Enfin, la récolte était un moment de fête, ce qui figure dans le chapitre consacré aux vendanges.

Plus de 200 illustrations (photographies, plans…) accompagnent les dizaines de planches de l’exposition.

Musée des Métiers 1 rue de l’Eglise 93370 Montfermeil Montfermeil 93370 Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 45 09 28 56 https://musee-montfermeil.fr Dernier bâtiment restant de l’ancienne ferme seigneuriale bâtie au XVIIe siècle devenu musée en 1983. Le musée renferme une collection d’environ 6 000 d’outils manuels représentant plus de 60 métiers. Tramway T4 Gare de Bondy – Hôpital de Montfermeil – arrêt « Arboretum » – Autobus 602 et 604 – Stationnement rue de l’Eglise en face du musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Société historique de Montfermeil